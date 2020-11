Piscinas de Oliveira do Bairro encerradas por caso positivo de Covid-19

Oliveira do Bairro

As Piscinas Municipais de Oliveira do Bairro foram encerradas esta segunda-feira devido à deteção de um caso positivo de Covid-19, num colaborador deste equipamento desportivo, informou esta manhã a Câmara de Oliveira do Bairro.

Segundo a autarquia, esta decisão “foi tomada em articulação com as entidades de saúde locais, que estão a acompanhar o caso, estando a ser feita a higienização das instalações das piscinas municipais”.

As Piscinas Municipais serão reabertas logo que estejam reunidas todas as condições sanitárias e de recursos humanos para o seu normal funcionamento em segurança.

Mais informa a Câmara que as atividades do Pavilhão Municipal, Centro Municipal de Marcha e Corrida, Escola Municipal de Ténis e programa Corpo Ativo vão continuar a funcionar normalmente.