Piscinas Municipais de Oliveira do Bairro reabrem dia 2

Depois de um colaborador ter testado positivo, os restantes colaboradores deste equipamento desportivo foram testados, com resultados negativos.

Oliveira do Bairro

As Piscinas Municipais de Oliveira do Bairro vão reabrir no próximo dia 2 de dezembro (quarta-feira). Recorde-se que este equipamento está encerrado desde a passada segunda-feira, dia 23 de novembro, pelo facto de um colaborador ter testado positivo à Covid-19.

Todos os colaboradores deste equipamento desportivo foram, entretanto, testados, com resultados negativos.

Após trabalhos de higienização do espaço, a autarquia decidiu reabrir o equipamento dentro de uma semana, salvaguardando todas as medidas de segurança.

Ressalve-se ainda que as atividades do Pavilhão Municipal, Centro Municipal de Marcha e Corrida, Escola Municipal de Ténis e programa Corpo Ativo continuaram a funcionar normalmente, respeitando todas as atuais restrições e medidas de segurança.