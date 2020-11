PSD quer Fundo Ambiental a financiar a Fundação Mata do Bussaco já em 2021

Bruno Coimbra, coordenador do Grupo Parlamentar, explica que esta proposta é essencial para que a Fundação Mata do Bussaco tenha a capacidade financeira para suportar as componentes nacionais exigidas nas candidaturas aos Fundos Europeus.

O Grupo Parlamentar do PSD apresentou uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2021, por forma a garantir financiamento para Fundação Mata do Bussaco.

Bruno Coimbra, deputado coordenador do Grupo Parlamentar para a área do Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, explica que esta proposta “é essencial para que a Fundação Mata do Bussaco tenha a capacidade financeira para suportar as componentes nacionais exigidas nas candidaturas aos Fundos Europeus de programas como o PDR – Programa de Desenvolvimento Rural e o Interreg – European Regional Development Fund, para investimentos no âmbito do SAMA – Sistema de Apoio à Modernização Administrativa, bem como para a conservação do património que possibilite o sucesso da candidatura a Património Mundial da UNESCO”.

Bruno Coimbra afirma que “ultrapassados os constrangimentos financeiros de 2015 e tendo sido anunciada pelo Governo a conclusão, até final deste ano, da alteração ao regime fundacional da Mata do Bussaco, que possibilitará a alocação de verbas do Estado, identifica-se a oportunidade de responder concretamente e através do Fundo Ambiental, já no Orçamento do Estado para 2021, a estas necessidades prementes.”

A intenção dos deputados do PSD é garantir a alocação de “uma verba proveniente do Fundo Ambiental, que permitirá à Fundação Mata do Bussaco salvaguardar os seus compromissos e reforçar a sua missão de preservação do relevantíssimo património florestal, histórico, cultural, religioso e militar que ali se combina.”