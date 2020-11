Santa Casa inaugura resposta inovadora para doentes com demências

Com um investimento total de 125.500 euros, este projeto contou com uma comparticipação de 50 mil euros do Fundo Rainha D. Leonor.

Oliveira do Bairro

A Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro (SCMOB) inaugurou, na passada segunda-feira, um espaço dedicado a utentes com Alzheimer e outras demências.

Com um investimento total de 125.500 euros, este projeto contou com uma comparticipação de 50 mil euros do Fundo Rainha D. Leonor, motivo suficiente para que a Mesa Administrativa desse o nome de “Centro Rainha D. Leonor” a esta inovodora resposta.

Este projeto, iniciado no mandato anterior, vai permitir responder às necessidades específicas do doente mental, do cuidador e da família.

Saiba mais aqui sobre esta nova resposta e tudo sobre a inauguração.