Unidades de saúde da Palhaça e União de Freguesias já em construção

Já se iniciaram as obras de construção das Unidades de Saúde Familiar da Palhaça e da União das Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa, no Concelho de Oliveira do Bairro.

A unidade de saúde da União das Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa está a ser construída no lugar da Caneira, num local de interseção das três ex-freguesias. A nova Unidade de Saúde Familiar da Palhaça, esta está a ser edificada junto ao Polo Escolar da vila.

Recorde-se que o investimento municipal nestes dois equipamentos de saúde ronda os 1,9 milhões de euros, sendo que a unidade de saúde da Palhaça conta com financiamento de fundos comunitários no valor de 434 mil euros.

O presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, mostra-se “muito satisfeito por termos conseguido arrancar com a construção das duas unidades de saúde praticamente em simultâneo”.

“Da parte do Município”, refere Duarte Novo, “tudo estamos a fazer, dentro das nossas competências, para proporcionar as melhores condições físicas possíveis, para que o Serviço Nacional de Saúde possa dar uma resposta de qualidade e proximidade às nossas populações”.

O líder da autarquia de Oliveira do Bairro acredita que o Ministério da Saúde “vai assumir as suas responsabilidades e afetar os recursos humanos necessários, entre médicos, enfermeiros, auxiliares e administrativos, para que estes dois equipamentos funcionem em pleno e satisfaçam as necessidades das populações que servem”.

Executivo adia transferência de competências na área da Saúde

Recorde-se que o Executivo Municipal de Oliveira do Bairro aprovou, na última Reunião de Câmara, o adiamento da transferência de competências na área da Saúde. Duarte Novo justificou a decisão com a “indefinição que continua a existir relativamente às comparticipações financeiras para fazer face às competências que o Governo quer transferir para os Municípios”. “Não podemos assumir estas responsabilidades sem saber se teremos capacidade, quer financeira, quer logística, para prestar um serviço de qualidade aos nossos munícipes”, continuou o autarca.

“Percebendo que a competência de contratação de profissionais de saúde, como médicos e enfermeiros, será sempre da responsabilidade e gestão do Ministério, é importante que o Governo clarifique a sua proposta de pacote financeiro, com vista a cobrir os gastos que os Municípios vão ter com as restantes competências nesta área”, explicou Duarte Novo.

Oliveira do Bairro foi um dos primeiros Concelhos do país a assumir a transferência de competências na área da Educação, conforme recordou o líder da autarquia de Oliveira do Bairro, acrescentando que, nesse sentido, “continuamos sempre disponíveis para assumir responsabilidades que permitam melhorar o serviço que é prestado à população, mas, para isso, temos que estar capacitados com os recursos financeiros, humanos e tecnológicos necessários, para o fazer com a qualidade e eficiência que impomos a nós próprios”.