Acidente provoca ferido grave na EN 109, na Tocha

Uma colisão entre um pesado de mercadorias e um pesado de passageiros, esta quinta-feira, na Tocha, provocou um ferido grave, informaram os Bombeiros Voluntários de Cantanhede.

O alerta foi dado às 14h21. A colisão ocorreu na EN 109, naquela localidade, junto ao restaurante Arcada.

A vítima, um homem com 55 anos, era o condutor do pesado de mercadorias. Foi transportado para o Hospital Distrital da Figueira da Foz.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Cantanhede, com oito elementos apoiados por duas viaturas (uma ambulância de socorro e uma viatura de desencarceramento), os Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz, com seis elementos apoiados por uma viatura (desencarceramento), a SIV de Cantanhede e a VMER da Figueira da Foz.

A GNR da Tocha tomou conta da ocorrência.