Águeda no topo dos municípios mais sustentáveis em Portugal

O Município de Águeda acaba de conquistar o galardão de Bandeira Verde ECOXXI, sendo um dos nove melhores nacionais, com índice superior a 80% em 2020. Águeda consolida assim a sua posição como líder nas práticas sustentáveis, estando este ano no topo, a par de Maia, Funchal, Braga, Lousã, Leiria, Torres Vedras, Loures e Pombal.

O ECOXXI é um Programa implementado desde 2005 pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), que visa reconhecer as melhores práticas de sustentabilidade ao nível municipal, através da avaliação, por um conjunto de peritos, de 21 indicadores e 71 subindicadores nas áreas ambiental, social e económica.

Para a edição deste ano foram apresentadas 62 candidaturas, provenientes de todas as regiões do país e Águeda destaca-se pelas boas práticas, com um índice superior a 80% no conjunto dos indicadores em avaliação.

“Esta distinção é o reconhecimento público das boas práticas adotadas e em desenvolvimento pelo Município de Águeda nas áreas do ambiente e sustentabilidade”, disse Edson Santos, vice-presidente da Câmara de Águeda, congratulando-se pela conquista deste prémio.

As candidaturas incluíram, pela primeira vez, indicadores específicos no âmbito das Alterações Climáticas e Saúde e Bem-estar. São ainda considerados outros temas como: A Educação para a Sustentabilidade; Sustentabilidade em Zonas Balneares; Cidadania, Participação e Governança; Transparência, Digitalização e Conectividade: Emprego; Cooperação com a Sociedade Civil; Certificação de Sistemas de Gestão; Ordenamento do Território; Conservação da Natureza; Gestão e Conservação da Floresta; Qualidade do Ar e Ambiente Sonoro; Água Segura e Qualidade dos Serviços de Águas Prestados aos Utilizadores; Produção e Recolha Seletiva de Resíduos Urbanos; Valorização do Papel da Energia na Gestão Municipal; Mobilidade Sustentável; Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável; Turismo Sustentável.

No final da sessão de apresentação dos resultados, que decorreu esta quarta-feira hoje em formato digital, José Archer, presidente da Associação Bandeira Azul da Europa, lançou o repto para mais municípios se associarem a esta iniciativa no próximo ano. “Fica o desafio, queremos cobrir o país com bandeiras verdes e ter um país mais sustentável”.