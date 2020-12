Alunos do Instituto Duarte Lemos vencem concurso da Microsoft

A equipa de Águeda apresentou a melhor versão nacional do 3.º ciclo para a escola do futuro. A Microsoft aplaudiu.

Uma equipa de alunos do Instituto Duarte Lemos (IDL), em Águeda, foi vencedora do 3.º Ciclo a nível nacional, no concurso “Escola do Futuro”, organizado pela Microsoft para assinalar os seus 30 anos em Portugal.

A equipa “Big Brains”, constituída pelos alunos do 8.º ano Martim Ferreira, Guilherme Matos, Sérgio Matos e Tomás Rebelo, respondeu com êxito ao desafio da Microsoft de imaginar como será a “Escola do Futuro”, como evoluirão as formas de dar aulas e de os alunos aprenderem ou até a própria organização física das escolas.

“Sendo o Instituto Duarte de Lemos uma escola integrante da rede internacional de Microsoft Schools, naturalmente que este desafio foi acolhido com entusiasmo pelos seus alunos e docentes, que logo lançaram mãos à obra”, refere o IDL.

A equipa “Big Brains” concebeu a sua “Escola do Futuro” recorrendo ao Minecraft Education, a versão destinada à educação do célebre jogo da Microsoft. As horas de trabalho e dedicação a este projeto foram recompensadas e o trabalho acabaria por ser o melhor do país ao nível do 3.º ciclo.

A Microsoft considerou que “a visão de futuro” demonstrada pela equipa “foi sem dúvida bastante interessante e inovadora, sendo o prémio merecido”.

A Microsoft destacou ainda a importância do trabalho em conjunto entre os alunos e a própria escola, pois além do projeto da equipa vencedora a nível nacional, houve ainda outros trabalhos do Instituto Duarte de Lemos em competição.

“Este prémio reveste-se de grande relevância para o Instituto Duarte de Lemos, pois foi alcançado entre 150 trabalhos provenientes de escolas de todo o país e fica associado aos 30 anos da Microsoft em Portugal, uma das marcas com maior prestígio a nível mundial”, dá conta a escola do concelho de Águeda.

Depois da seleção como finalista nas categorias de “Best Education Project” e “Best Futre of Operation Projects” no Portugal Digital Awards (cujo anúncio dos vencedores ainda se aguarda), este prémio atribuído pela Microsoft aos alunos do IDL constitui “mais um importante marco na afirmação do compromisso educativo do colégio”, termina a instituição.