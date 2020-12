Proteção Civil: Paula Ramos é a nova Comandante Distrital

Foto de arquivo

A mealhadense Ana Paula Ramos toma posse, amanhã, dia 21 de dezembro, como Comandante Operacional do Distrito de Aveiro.

Segundo uma nota de imprensa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), amanhã, dia 21 de dezembro, pelas 13h30, terá lugar a cerimónia de designação dos Comandantes Operacionais Distritais de Aveiro, Évora, Faro, Lisboa, Porto, Santarém, Setúbal, bem como de dois Adjuntos de Operações.

O evento, que terá lugar na sede da ANEPC em Carnaxide, irá contar com a presença da Secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar.

Os sete novos Comandantes Operacionais Distritais e os dois novos Adjuntos de Operações designados, são todos originários do sistema de proteção civil com comprovada experiência e adequada formação para o desempenho das suas funções.

Como Comandante Operacional Distrital de Aveiro foi designada Ana Paula Ramos, atual 2.ª Comandante Operacional Distrital. Licenciada em Segurança Comunitária, tem experiência no exercício de funções de comando em corpo de bombeiros e presta serviço na ANEPC desde 1997.

Recorde-se que no âmbito desta nova orgânica da Proteção Civil passam a existir cinco Comandos Regionais de Emergência e Proteção Civil. O Comando Regional do Norte está localizado, em Vila Real; Comando Regional do Centro, em Viseu; Comando Regional de Lisboa e Vale do Tejo, em Almeirim; Comando Regional do Alentejo, em Évora e Comando Regional do Algarve, em Loulé.

Já no passado dia 17 de dezembro, a Secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, presidiu à cerimónia de tomada de posse dos cinco comandantes regionais de emergência e proteção civil, dizendo na altura que “Este é um passo absolutamente fundamental para aquilo que é a implementação da nova Lei Orgânica de Proteção Civil, aprovada em abril de 2019, que prevê a existência de 5 comandos regionais de Proteção Civil e depois prevê gradualmente a implementação do nível sub-regional”.

“A nomeação destes cinco elementos, que assumem pela primeira vez estes cinco comandos regionais, é o início deste processo, que nos vai permitir continuar a implementar tudo o que está previsto na lei orgânica”, disse na altura a Secretária de Estado, acrescentando que “este novo modelo territorial pretende, sobretudo, ser um modelo territorial mais próximo de quem está no terreno, mais próximo das entidades parceiras”.

Os novos comandantes regionais designados, são todos originários do sistema de proteção civil com comprovada experiência e adequada formação para o desempenho das suas funções.

É o caso do Comandante Regional do Centro, António Ribeiro, até agora Comandante Operacional Distrital de Aveiro. Licenciado em Engenharia da Segurança do Trabalho, tem experiência no exercício de funções de comando em corpo de bombeiros e presta serviço na ANEPC desde 2006.