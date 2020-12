Banda da Mamarrosa renasce em clima de pandemia

A associação que gere a Banda Filarmónica da Mamarrosa poderá voltar a eleger órgãos sociais em março do próximo ano, depois de ter passado por um período de sérias dificuldades a vários níveis, entre elas um vazio diretivo.

Oliveira do Bairro

Depois de anos conturbados, com problemas financeiros, abandono de músicos e substituição do maestro, a Associação que gere a centenária Banda da Mamarrosa constituiu uma comissão administrativa, captou fundos e apoios e prepara-se para eleger corpos sociais em março de 2021, depois de um ano pandémico em que fez apenas três serviços.

A associação que gere a Banda Filarmónica da Mamarrosa poderá voltar a eleger órgãos sociais em março do próximo ano, depois de ter passado por um período de sérias dificuldades a vários níveis, entre elas um vazio diretivo que obrigou à constituição de uma comissão administrativa.

Mas aquele foi apenas um dos muitos problemas dos últimos anos, quer a nível financeiro, quer em termos de organização interna. A situação levou mesmo ao afastamento de músicos e sócios e culminou com a substituição do maestro.

Acabada de celebrar 104 anos de vida, depois do exercício financeiro de 2019 voltar aos números positivos, a Banda e o Mundo foram assolados por uma pandemia, ao ponto de comprometer a sua quase total atividade, mas a carolice, o apoio da Câmara – e outras ajudas entretanto conseguidas – permitem que a Associação Beneficente, Cultura e Recreio da Mamarrosa possa fechar o ano com números positivos, equacionando regularizar a sua situação diretiva já no primeiro trimestre de 2021.

