Cães abandonados fazem estragos e atacam galinheiro na Palhaça

A existência de cães abandonados na Rua da Chousa, na Palhaça, tem revoltado alguns populares. Os protestos subiram de tom quando um galinheiro daquela rua foi alvo de ataques daqueles animais errantes. Ao todo, os proprietários contabilizam 17 galinhas mortas em menos de duas semanas.

Nelson Dias encontrou quatro galinhas mortas na passada quinta-feira, que se juntam às 13 que entretanto foram mortas por “dois ou três cães que andam para aí abandonados”.

Denunciando que os cães de rua abundam naquela zona, há mais de dois anos, o morador garante que os estragos chegam às hortas de cultivo, onde são visíveis os rastos que os animais deixam.

