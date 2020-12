Câmara da Mealhada aprova 7.500 euros para os 50 anos do Carnaval

À semelhança dos carnavais de Ovar, Estarreja, Figueira da Foz e Torres Vedras, em 2021, os tradicionais festejos do Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada, na época do Entrudo, não se vão realizar.

A Câmara da Mealhada aprovou, na última reunião de Executivo Municipal, um subsídio de 7500 euros à Associação de Carnaval da Bairrada (ACB) para a realização da Gala comemorativa dos 50 anos.

O Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada celebra, em 2021, o 50.º aniversário do nascimento do evento e, apesar de não se realizarem os desfiles tradicionais, devido à COVID-19, a ACB pretende assinalar a data com uma Gala Comemorativa de meio século de existência do Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada, um momento de memória histórica do legado do Carnaval, mas também de homenagem aos obreiros do importante evento da identidade cultural da comunidade.

Recorde-se que a ACB, em articulação com a Câmara Municipal da Mealhada, com as quatro Escolas de Samba do território e a Rede de Cidades do Carnaval da Região Centro, decidiu não realizar, em 2021, os tradicionais festejos do Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada, na época do Entrudo, em 14 e 16 de fevereiro. Idêntica iniciativa foi assumida pelos carnavais de Ovar, Estarreja, Figueira da Foz e Torres Vedras.

Na mesma reunião foi aprovado um subsídio de 500 euros para o Agrupamento do Corpo Nacional de Escutas n.º 1067, da Pampilhosa, que viu anulada a receita que obtinha resultante da atividade desenvolvida no Dia dos Finados, no cemitério, devido às restrições da pandemia.