Câmara lança campanha de incentivo à compra no comércio local e restaurantes

A Câmara Municipal da Mealhada lançou uma campanha pública de apelo ao consumo no comércio tradicional e nos restaurantes do concelho. “Este Natal, escolha o concelho da Mealhada. Prefira o comércio local. O que cá comprar, cá fica!”. É esta a mensagem da comunicação que já começou a ser divulgada nas redes sociais. Quanto aos restaurantes, o slogan, disponível na rede nacional de multibanco, é outro: “Celebre este Natal com leitão da Mealhada!”.

“Temos de ajudar o comércio local, particularmente nesta altura tão difícil, tão dolorosa para os lojistas, para os empresários. E, por isso, procuramos dar o nosso contributo com esta campanha de Natal, que lançámos nas redes sociais e em alguns locais públicos, de incentivo às pessoas para fazerem as suas compras natalícias no pequeno comércio, nas lojas do nosso concelho. Unidos, somos mais fortes. E se cada um de nós der o seu pequeno contributo, ajudaremos a salvar a economia local”, afirma o presidente da Câmara, Rui Marqueiro.

O autarca lembra que, para além de suportar os custos desta campanha nas redes sociais, com vídeos em que os protagonistas são os próprios lojistas e os “clientes” (figurantes) são pessoas de associações locais, a Câmara Municipal atribuiu uma verba de cinco mil euros para a Associação Comercial e Industrial da Bairrada e Aguieira (ACIBA) promover um sorteio de vouchers de compras no comércio tradicional concelhio.

Quanto à restauração, a campanha é outra. Para além de publicidade nas redes sociais, o apelo à compra de leitão da Mealhada, em take-away ou entregas ao domicílio, está também disponível, até dia 2 de janeiro de 2021, em centenas de terminais de multibanco, com especial incidência nas zonas do Porto, Lisboa, Leiria, Aveiro e Coimbra.

“O que dizemos às pessoas é que este Natal pode ser especial, em suas casas, com leitão da Mealhada à mesa. E que se porventura não têm possibilidade de aqui se deslocar para comprar esta inigualável e saborosa iguaria, há aqui restaurantes que fazem entregas ao domicílio”, afirma o presidente da Câmara.