Comboio Histórico a Vapor com viagem inaugural de inverno

Realizou-se esta quinta-feira, entre Aveiro e Sernada do Vouga (Águeda), a viagem inaugural do Comboio Histórico a Vapor deste Inverno.

Esta viagem teve como objetivos fazer os necessários testes à locomotiva e composições, assim como os habituais procedimentos de manutenção em gare, informou a Câmara de Águeda

Refira-se nesta nova edição do Comboio Histórico foram adicionadas duas novas composições, “permitindo assim que no futuro as viagens com passageiros possam ser efetuadas com maior distanciamento físico”, refere a autarquia.

A viagem foi acompanhada pelo presidente da Câmara de Águeda, Jorge Almeida, e pelo presidente do conselho de administração da CP, Nuno Freitas.

Na próxima edição vamos falar-lhe desta viagem e das novidades relativas ao comboio turístico e sua promoção internacional.