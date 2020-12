Comboio histórico do Vouga é referência internacional

O comboio histórico do Vouga, que na quinta-feira, dia 10, fez uma viagem de testes entre Aveiro e Sernada do Vouga, está destacado no mais recente livro, publicado esta semana e editado pela União Internacional de Caminhos de Ferro (UIC). Intitulado “Dream Trains” (ou “Comboios de sonho”, em tradução livre), a publicação “coloca o Vouga no mapa mundo”.

O livro “põe em evidência muitos comboios históricos, desde o Alasca até à Nova Zelândia e coloca o Vouga em letras gordas a par de comboios tão carismáticos como o Oriente Express”, avançou, ontem, Nuno Freitas, Presidente do Conselho de Administração da CP, à margem da viagem de testes do comboio histórico do Vouga.

Para o dirigente, “isto é importante, não só para a CP como para o país e para a dinamização da economia, principalmente num tempo como este”.

Jorge Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Águeda, demonstrou o seu “orgulho” pelo reconhecimento internacional ao comboio histórico do Vouga. “É uma aposta no turismo ferroviário e sustentável que queremos manter e atrair cada vez mais para Águeda”, defendeu.

“Queremos tornar diversificada a oferta turística que temos, de modo a que mais e mais pessoas escolham vir a Águeda ver não só os nossos chapéus, não só as nossas riquezas naturais, mas também este comboio histórico, único em Portugal e agora uma referência mundial”, salientou Jorge Almeida, acrescentando que esta é uma aposta há muito tempo defendida pelo Executivo.

Leia mais na edição de 17 de dezembro do Jornal da Bairrada