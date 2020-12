Convento do Buçaco vira postal e pode ser visto em toda a Europa

O Convento de Santa Cruz do Buçaco é o vencedor de um concurso de postais, organizado pela Comissão Europeia, e vai, por isso, circular, sob a forma de um postal com a imagem do retábulo do altar-mor, em toda a Europa.

“É um enorme orgulho vermos o Convento de Santa Cruz do Buçaco por essa Europa fora. Todo o património existente da Mata do Buçaco enriquece o concelho da Mealhada e o país e, em boa hora, decidimos avançar com a requalificação deste convento, com verbas nossas, mas também com o apoio merecido de fundos comunitários”, refere Rui Marqueiro, presidente da Câmara Municipal da Mealhada.

O concurso #EUinmyregion 2020, organizado pela Direção-Geral da Política Regional e Urbana da Comissão Europeia, desafia instituições a apresentar projetos financiados pela União Europeia (FEDER, FSE, INTERREG, Life, Europa Criativa, etc.), podendo cada candidatura apresentar cinco fotografias de um mesmo projeto. A seleção dos projetos vencedores assentou em critérios como “considerações estéticas, adequação e capacidade de despertar o interesse do público”.

Na candidatura apresentada pela Câmara Municipal da Mealhada, no passado mês de agosto, foram incluídas cinco fotografias ilustrativas do Convento de Santa Cruz do Buçaco, com interiores, exteriores e pormenores, mas a escolha recaiu sobre a fotografia do retábulo do Altar-Mor do Convento. Esta deu a vitória ao Município da Mealhada, que, para além de ver a imagem do convento, com a respetiva descrição, circular pela Europa, receberá 300 postais para distribuir.

O Convento de Santa Cruz do Buçaco é um edifício com 392 anos, inserido na Mata Nacional do Buçaco, que correspondeu ao único deserto da Ordem Religiosa Carmelita Descalça em Portugal. Foi objeto de uma obra de recuperação que ultrapassou o meio milhão de euros (553.881,23 euros), tendo obtido financiamento (46.015 euros) do Programa Operacional do Centro (FEDER).

“É de sublinhar que, com esta distinção, conseguimos destacar um projeto municipal ao nível europeu”, salienta Rui Marqueiro.