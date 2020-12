Detido sem carta de condução ao volante de carro furtado na Pampilhosa

Carro circulava na via pública com matrículas falsas. GNR apurou que tinha tinha sido furtado em outubro, na Pampilhosa.

O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Águeda, deteve no passado dia 18 um homem de 41 anos por condução sem habilitação legal e falsificação de documentos, no concelho de Albergaria-a-Velha.

No âmbito de uma ação de policiamento, os militares intercetaram um veículo que circulava na via pública com matrículas falsas. No decorrer das diligências policiais, foi possível apurar que tinha sido furtado no dia 12 de outubro na localidade da Pampilhosa, no concelho da Mealhada. O veículo foi apreendido e será restituído ao seu legítimo proprietário.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial Albergaria-a-Velha.