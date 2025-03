Queijos, enchidos da Guarda e showcookings na Festa do Pão de Vale de Ílhavo

Realiza-se de 28 a 30 de março a Festa do Pão de Vale de Ílhavo realiza-se de 28 a 30 de março, no Jardim Henriqueta Maia, em Ílhavo. Neste evento, o Município de Ílhavo celebra a tradição da confeção artesanal das padas, folares e broa, que, em Vale de Ílhavo, têm passado de geração em geração.

Pela primeira vez, a Festa do Pão de Vale de Ílhavo vai receber dois municípios convidados – Albergaria-a-Velha, que traz o seu pão tradicional; e Guarda, com os seus queijos e enchidos. Ambos terão um espaço dedicado para venda dos seus produtos, valorizando assim a experiência dos visitantes.

Antes do início oficial da festa, na tarde de 23 de março, às 16h00, a Associação Cultural e Recreativa “Os Baldas” abre as portas da sua sede para a iniciativa “Porta Aberta”, para mostrar como se faz o Pão em Vale de Ílhavo. Aprendem-se os segredos da confeção artesanal, mete-se a mão na massa e, enquanto o pão vai para o forno a lenha, ouvem-se contos, pela voz de Miguel Gouveia. Por fim, come-se o pão, ainda a escaldar.

Já no Jardim Henriqueta Maia, a Festa do Pão começa em pleno, no dia 28 de março – de manhã com atividades direcionadas ao público escolar e à tarde com um programa exclusivo a seniores. Neste dia já é possível comprar pão com chouriço ou bacalhau entre as 12h00 e as 14h30.

A abertura oficial da Festa do Pão de Vale de Ílhavo acontece no dia 29 de março, sábado, às 14h30, com a presença de todas as padeiras e moagens participantes, seguindo-se uma performance da banda de percussão de Vale de Ílhavo “Toca a Baldar”.

As padeiras estarão a vender pão e folar durante as tardes de sábado e de domingo, a partir das 14h30, até ao stock existente. “Os Baldas” e “Os Cardadores” garantem o serviço de bar, com pão com chouriço ou bacalhau, entre as 12h00 e as 14h30, no dia 28 de março, sexta-feira; e entre as 11h00 e as 19h00, nos dias 29 e 30 de março, sábado e domingo.

Durante as tardes de fim de semana, o Jardim Henriqueta Maia vai estar sempre animado. No sábado, Mr. Milk traz ao jardim a “Família Cómica – Personagens do Povo”; no domingo, há “Gaitas Sirigaitas” e estátuas vivas. Quem não falta à festa são os Cardadores de Vale de Ílhavo, que, no domingo, deverão chegar pelas 15h00 ao jardim.

Em ambos os dias, entre as 14h30 e as 18h00, há “Porta da Bagageira”, uma feira de venda de usados, promovida pela Junta de Freguesia de São Salvador.

Novidade deste ano são os showcookings “Tapas” – sábado com Bárbara Pereira, concorrente do programa de televisão “Masterchef” e proprietária da pastelaria “Junes”, em Ílhavo; domingo é a vez de Filomena Grave, conhecida por todos como Dona Mena, que é também o nome do seu restaurante em Vale de Ílhavo.

A Festa do Pão de Vale de Ílhavo encerra com a atuação do Rancho da Casa do Povo de Ílhavo, às 18 horas.

Apesar dos principais ícones de Vale de Ílhavo estarem representados no Jardim Henriqueta Maia, durante a Festa do Pão, no domingo de manhã há uma visita interpretativa a Vale de Ílhavo para conhecer “in loco” o património material e imaterial deste lugar, recentemente incluído na rede “Aldeias de Portugal”.

O programa detalhado pode ser consultado no website visitilhavo.pt. As inscrições para a iniciativa Porta Aberta, no dia 23 de março, e para a Visita Interpretativa a Vale de Ílhavo realizam-se através do endereço de e-mail artesanato@cm-ilhavo.pt ou pelo número 234 329 686.