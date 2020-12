Inclusão: Autarquia oliveirense promove curso de português para migrantes

A iniciativa está a ser concretizada em parceria com o Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas de Anadia eoferece resposta ajustada às necessidades de aprendizagem de migrantes.

Vinte migrantes residentes no Concelho de Oliveira do Bairro estão a frequentar o curso de Português Língua de Acolhimento, promovido pela Câmara Municipal, no âmbito do seu Plano Municipal de Integração de Migrantes.

A iniciativa, que está a ser concretizada em parceria com o Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas de Anadia, tem como objetivo oferecer uma resposta mais ajustada às necessidades de aprendizagem da língua portuguesa de pessoas migrantes residentes no município, percebendo que o domínio da língua portuguesa é fundamental para uma inclusão plena na comunidade de acolhimento, facilitando e promovendo o acesso às mais diversas áreas, como é o caso da inserção profissional, cidadania e participação cívica, capacitação e formação ou, por exemplo, o acesso à saúde, entre outras.

Os formandos inscritos são na sua grande maioria de nacionalidade venezuelana, havendo ainda uma de nacionalidade inglesa, todos em situação regular em Portugal e, na sua maioria, em situação de empregabilidade.

Este curso gratuito, que teve o seu início no passado dia 24 de novembro, na sala de reuniões do edifício da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, tem a duração de 150 horas, divididas em dois níveis de complexidade (A1 e A2), estendendo-se até julho de 2021.

O curso de Português Língua de Acolhimento é mais uma resposta do Município no âmbito do seu Plano Municipal para a Integração de Migrantes, a par do CLAIM – Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes de Oliveira do Bairro, inaugurado em fevereiro deste ano, que presta apoio e informação geral em diversas áreas, nomeadamente regularização, nacionalidade, reagrupamento familiar, habitação, retorno voluntário, trabalho, saúde, educação, entre outras questões do quotidiano.

O Plano Municipal para a Integração de Migrantes (PMIM) do Município de Oliveira do Bairro tem como objetivo o delineamento de estratégias locais de acolhimento e integração de migrantes através da implementação de medidas em variadas áreas de intervenção, desenhadas com a participação dos diferentes interlocutores locais.