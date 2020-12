Loja Social entrega cabazes de Natal e brinquedos a 100 famílias carenciadas

A Roda Viva vai reforçar o apoio, nesta quadra natalícia, às famílias que acompanha ao longo do ano com a entrega adicional de cerca de uma centena de cabazes de Natal e brinquedos.

Carne, peixe, legumes, azeite, massas, arroz, leite, queijo, manteiga, iogurtes são alguns dos produtos alimentícios que compõem os 98 cabazes que seguem, durante esta semana, para casa de alguns dos agregados familiares já apoiados pela Roda Viva – Loja Social da Mealhada. Os agregados com processo ativo na Loja Social são 150, mas 52 deles recebem apoio alimentar oriundo do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, da Segurança Social. Para além do apoio alimentar, esta meia centena de agregados recebe também, tal como todos os outros, vestuário, produtos de higiene pessoal e de higiene para casa.

Tendo em conta a quadra que se vive, a Roda Viva adquiriu também algumas dezenas de brinquedos para distribuir pelos agregados com crianças até aos 14 anos.

“É uma época que todos queremos que seja uma pouco mais farta nas casas das famílias e, por isso, há um investimento suplementar na aquisição de bens para distribuir aos munícipes que, por infortúnio ou outro motivo, necessitam desta ajuda do Município”, afirma Rui Marqueiro, presidente da Câmara da Mealhada.

Serviço de Apoio Comunitário em Rede continua no terreno

Além destes apoios programados, a Roda Viva continua a dar apoio a situações de emergência e o Setor de Ação Social continua, no terreno, com o Serviço de Apoio Comunitário em Rede criado no início da pandemia. Através dos números 969 710 162 e 962 124 124 a população pode solicitar apoio para tarefas como a aquisição de bens de primeira necessidade (produtos de higiene, bens alimentares, medicamentos, entre outros), resolução de problemas domésticos simples, apoio psicológico, apoio social de retaguarda e outros apoios que serão analisados caso a caso. O serviço é dirigido às famílias carenciadas – ou com carência temporária decorrente da pandemia – que sejam ou não acompanhadas pela Loja Social, mas também à população mais vulnerável: pessoas com mais de 65 anos, doentes crónicos, doentes infetados ou com suspeita de infeção Covid-19, pessoas com mobilidade reduzida ou agregados familiares que estejam em isolamento por indicação médica.

Uma Loja para a comunidade e da comunidade

A Roda Viva conta também com um forte envolvimento da comunidade que se traduz em doações de vários tipos de bens. Sejam doadores particulares, empresas, restauração, associações e até escolas que procedem à recolha do mais diverso tipo de bens e complementam a aquisição regular de produtos feita pela Câmara da Mealhada.

“A Loja Social cumpre grandes propósitos no Município. Por um lado, apoia centenas de famílias que aqui encontram ajuda para melhorar o seu dia a dia – e numa altura tão difícil como a que atravessamos, de pandemia. Foi precisamente neste contexto que alargámos a resposta social, com o Serviço de Apoio Comunitário, não só aos utentes da Loja Social, mas a todas as pessoas que dele necessitem neste contexto de Covid-19. Por outro lado, vemos também a união que a Roda Viva conseguiu congregar na comunidade, sendo motor da solidariedade dos nossos munícipes, desde logo das crianças e da comunidade educativa que se mobilizam para ajudar outras crianças e famílias”, sublinha o autarca Rui Marqueiro.