Município de Oliveira do Bairro distribui ecopontos pelas moradias do concelho

O Município de Oliveira do Bairro vai distribuir gratuitamente 25.500 mini-ecopontos por todas as moradias unifamiliares do concelho, para recolha porta-a-porta de resíduos recicláveis.

Os contentores, 8.500 de cada cor (amarela, azul e verde), têm uma capacidade de 45 litros e serão distribuídos no decorrer do próximo ano em todas as freguesias do concelho, no âmbito do projeto “Separar para + Reciclar”.

Jorge Pato, vice-presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, responsável pelo pelouro do Ambiente, explica que o projeto prevê “recolhas porta-a-porta semanais, para os resíduos de papel e cartão e plástico e metal, e quinzenais, para os resíduos de vidro”.

“É um projeto que não tem qualquer custo para o munícipe”, explica o autarca.

