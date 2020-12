“Nova” Cerâmica Rocha acolhe curso de Tecnologia Cerâmica

A renovada Cerâmica Rocha, em Oliveira do Bairro, foi o espaço escolhido para acolher a 1.ª edição do curso “Tecnologia Cerâmica”, promovido pela Universidade de Aveiro (UA) e pelo Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro (CTCV).

O curso arrancou na passada sexta-feira, 27 de novembro, num edifício emblemático e representativo da indústria e da região, reabilitado pela Câmara Municipal de Oliveira do Bairro.

O curso “Tecnologia Cerâmica” surge da parceria entre o CTCV e a UA, através do seu Departamento de Materiais e Cerâmica (DEMaC), que, na resposta à lacuna de formação dos seus quadros técnicos para a indústria cerâmica, desenvolveram esta solução de formação contínua.



No arranque da formação, o presidente da Câmara de Oliveira do Bairro deu as boas-vindas a todos os alunos e deixou “um agradecimento especial à Universidade de Aveiro e ao CTCV, por abraçarem este projeto connosco”. O autarca recordou que, “ainda estávamos a finalizar os trabalhos aqui na Cerâmica Rocha e já a UA andava connosco, a nosso convite, a estudar o que poderíamos vir a fazer neste espaço, que tanto diz às gentes de Oliveira do Bairro”.

“Há três anos atrás, quando chegámos ao Executivo, entendemos que seria importante manter o máximo possível este conjunto de história e foi com esse pressuposto, e com a paixão que temos por aquilo que é nosso, que decidimos manter também as estruturas dos fornos e, assim, dar vida a este espaço, preparando-o para poder acolher várias tipologias de eventos e atividades, não só aqui, nos antigos escritórios, mas também lá fora e ainda no pavilhão, que está preparado para receber uma estrutura modular, capaz de receber, por exemplo, espaços para investigação e museologia”, disse Duarte Novo