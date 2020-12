Pai Natal visita escolas do concelho de Anadia para deixar presentes

Nesta quadra natalícia, a Câmara Municipal de Anadia está a surpreender as crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo, promovendo a visita do Pai Natal a todas as escolas do ensino público do concelho.

Face à situação pandémica, não foi possível realizar a tradicional visita dos meninos e meninas à Casa do Pai Natal, daí que a autarquia tenha optado por uma atividade diferente que levasse o espírito de natal e proporcionasse momentos de maior alegria aos mais novos.

A visita do Pai Natal é feita num camião, devidamente decorado para o efeito, na companhia das Mães Natal e de muita alegria, respeitando todas as medidas de segurança e evitando grandes aglomerações.

O périplo pelas escolas teve início, no passado dia 2 de dezembro, no Jardim de Infância da Mata da Curia e irá terminar, no dia 18. No final de cada visita, o Pai Natal entrega a todas as crianças uma pequena lembrança.