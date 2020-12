Presidente da AEC afasta-se por motivos de saúde

Luís Roque não se recandidata à presidência da direção da Associação Empresarial de Cantanhede (AEC).

Em carta enviada aos meios de comunicação social, o presidente da AEC dá conta desta sua decisão, já tomada há algum tempo, mas deixa um apelo para que amanhã, dia 11 de dezembro, a Assembleia-Geral eleitoral da AEC seja muito participada por todos “pois só assim é que podemos continuar a ajudar as empresas, especialmente no momento que vivemos de pandemia”.

Há mais de duas décadas à frente dos destinos da AEC, Luís Roque relembra que a sua decisão se fica a dever a questões de saúde. “No dia 14 de setembro passado, sofri um acidente cardiovascular com alguma gravidade, que me obrigou a efetuar uma intervenção, denominada angioplastia coronária, com alguma complexidade”.

Em recuperação e, portanto, com algumas limitações o empresário não deixa de frisar que, depois de 26 anos de vida associativa na AEC, seis como Diretor Financeiro e 20 anos como presidente, esta é “uma situação nova para si e para a própria AEC”.

Aos 52 anos de idade, Luís Roque revela ainda que, a nível pessoal, esta é também uma situação nova “uma vez que nunca estive doente, nunca tinha estado de baixa ou hospitalizado”, pelo que se viu agora obrigado a “mudar de vida”.

A Assembleia-Geral eleitoral da AEC está marcada para as 18h, no salão dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede.