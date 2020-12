Rotary angariou mais de uma tonelada de alimentos para Banco Alimentar

Em resultado dos vários contributos em dinheiro e géneros, foi possível entregar 1006 Kg de alimentos na sede do Banco Alimentar, em Aveiro.

A Campanha “A fome não conhece confinamentos” promovida pelo Rotary Club de Águeda conseguiu envolver a comunidade aguedense e parceiros, que juntos, contribuíram para o sucesso desta campanha, que se materializou na recolha de mais de uma tonelada de alimentos para o Banco Alimentar.

Por força das atuais circunstâncias não foi possível realizar a tradicional recolha de alimentos nas superfícies comerciais, pelo que esta iniciativa tentou mitigar este constrangimento, tentando prestar uma ajuda de emergência àqueles que mais sofrem com a atual crise provocada pela Covid-19.

De acordo com o Rotary, com o espírito de sempre, “Dar de Si antes de Pensar em Si”, foi possível angariar donativos em dinheiro no valor de 1000 euros, que posteriormente foram convertidos em alimentos. Foram também recebidos donativos em alimentos, através da contribuição de empresas como a Akivinos, Merkante, Mundiag e Lacticoop.

