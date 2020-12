Surto de Covid-19 em lar de Fermentelos com cinco casos positivos já confirmados

Três idosos e duas funcionárias do Lar da Associação Fermentelense de Assistência (AFA) testaram positivo à Covid-19, confirmou ao JB, esta quinta-feira, o presidente da Câmara de Águeda, Jorge Almeida.

O autarca esteve nas instalações da Associação na passada terça-feira, acompanhado pela Proteção Civil, presidente da Junta, Carlos Lemos, e pela direção da AFA, para a criação e verificação de uma sala de isolamento para evitar a propagação de casos na instituição.

A direção contou com o apoio da Junta e da Câmara para a criação daquela sala de isolamento e de outras medidas de urgência para conter a propagação do vírus.

Todos os clientes da instituição e colaboradores foram testados, estando ainda mais quatro colaboradores em isolamento por contacto direto com casos postivos, exolicou Jorge Almeida.

“O que fizemos em Fermentelos é uma prática normal que temos tido. Estamos onde é preciso estar e de acordo com as normas para estes casos”, referiu o presidente de Câmara.

Para além da AFA em Fermentelos, há atualmente outra instituição do concelho com três utentes postivos: o lar da Associação Macinhatense de Assistência Recreia e Cultura (AMAR), em Macinhata do Vouga.