Tômbola de Natal da Mealhada procura animar comércio

Começou no dia 1 de dezembro a tradicional Tômbola de Natal, dinamizada pela ACIBA – Associação Comercial e Industrial da Bairrada e Aguieira com o apoio financeiro da Câmara da Mealhada, que procura passar a mensagem aos consumidores de que o comércio local é a melhor opção para as compras de Natal.

A iniciativa é extensiva a todos comerciantes do concelho da Mealhada que pretendam aderir e não só aos associados da ACIBA. Entre 1 de dezembro e 6 de janeiro de 2021, por cada 15 euros de compras será entregue, pelo estabelecimento comercial aderente, ao cliente, uma senha de participação, que depois de devidamente preenchida, o habilitará ao sorteio, num máximo de seis senhas por compra.

Os consumidores habilitam-se a nove prémios em vouchers para compras: o primeiro, de 500 euros, o segundo de 350 euros, o terceiro de 200 euros, o quarto de 150 euros, o quinto de 100 euros e quatro prémios de 50 euros.

A tômbola para depósito das senhas está localizada na Câmara Municipal da Mealhada e o sorteio será realizado dia 19 de janeiro.

O apoio financeiro da Câmara da Mealhada para esta iniciativa é de três mil euros. À semelhança da Tômbola de Comércio Local, que se realizou durante os meses de verão – e para a qual a autarquia disponibilizou um valor de 20 mil euros para prémios em compras -, o objetivo é gerar maior volume de compras de forma a que, nesta fase de dificuldades, os comerciantes locais possam alavancar as suas vendas.

“Não somos alheios às dificuldades que o pequeno comércio vai atravessando e consideramos que devemos passar a mensagem de que é importante comprar localmente. E, por isso, este modelo que a ACIBA nos propõe, que também garante algumas vantagens aos consumidores, nomeadamente a possibilidade de ganhar prémios, parece-nos interessante. É mais um contributo que procuramos dar à economia local”, sublinha Rui Marqueiro, presidente da Câmara Municipal da Mealhada.