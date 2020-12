União de Freguesias com unidade de saúde provisória em Óis da Ribeira

Tiveram início os trabalhos de construção dos gabinetes para a unidade de saúde provisória que irá funcionar nas instalações da Junta de Freguesia em Óis da Ribeira enquanto irão decorrer os trabalhos de construção da nova unidade de saúde em Travassô.

Estes trabalhos contemplam a construção de gabinetes médicos, enfermarias, áreas de apoio e sociais e a ativação de elevador para acesso à pessoas com mobilidade reduzida.

Depois de vários contactos entre Junta de Freguesia e o ACeS do Baixo Vouga, foi acertado entre as partes a reabertura da Unidade de Saúde na União de Freguesia, que tinha fechado em Abril devido a falta de condições e a impossibilidade de normas de prevenção da Covid-19 devido as limitações do edifício em Travassô.

A escolha daquele local foi feita por ser património da Junta de Freguesia e pela possibilidade de adaptação a todas as normas impostas pela ARS Centro em matéria de condições de saúde pública.

Esta unidade tem programado o arranque de atividade para o próximo mês de Março e estes trabalhos contaram com o apoio financeiro em 60% da Câmara Municipal de Águeda.

O protocolo para o financiamento das obras da Unidade de Saúde de Travassô deveria ser ratificado na Assembleia Municipal de dezembro, mas só acontecerá em fevereiro, estando previsível o arranque das obras logo de seguida.

“Trata-se de uma mais valia esta unidade de saúde provisória pois permite que dentro da nossa União mas também para freguesias vizinhas possamos ter cuidados de saúde de proximidade, sobretudo num tempo conturbado como o que vivemos”, refere o presidente da União de Freguesias, Sérgio Neves, apontando que “a relação entre a Junta de Freguesia e o ACes do Baixo Vouga tem sido muito boa e estamos lado a lado a trabalhar para melhorar os cuidados de saúde dos nossos habitantes para futuro”.