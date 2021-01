AEOB participa no Fórum Nacional de Clubes Ciência Viva nas escolas

No Centro de Exposições foi possível visitar os stands virtuais dos mais de 200 clubes representados, entre os quais o stand do Clube Ciência Viva do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro.

Decorreu no passado sábado, dia 23 de janeiro de 2021, o Fórum Nacional de Clubes Ciência Viva nas Escolas, a partir da Arena virtual situada no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa e cujo endereço eletrónico se encontra ainda disponível em: https://clubescienciaviva.virtualarena.pt.

Foi uma celebração da educação, cultura científica e de todo o trabalho que foi desenvolvido por alunos e professores da Rede de Clubes Ciência Viva na Escola. A partir do grande Átrio virtual, foi possível navegar entre projetos de mais de 200 Clubes, escutar testemunhos, conhecer Centros Ciência Viva de norte a sul do país, e descobrir parceiros entre institutos de investigação, universidades, empresas, museus e outras organizações. Foi ainda possível entrar no Auditório para assistir em direto a visitas guiadas e conversar com investigadores e jornalistas.

No Centro de Exposições foi possível visitar os stands virtuais dos mais de 200 clubes representados, entre os quais o stand do Clube Ciência Viva do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro que, através de um vídeo ilustrativo e de um poster, apresentou as suas atividades, sob a égide do slogan “Ciência Fora da Caixa”, que visaram promover a cultura científica na comunidade do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, disponíveis no site https://clube-ciencia-viva-aeob.webnode.pt/, que também pode ser acedido através da página do Agrupamento.

Foi um Fórum completamente diferente, pela virtualidade imposta pela pandemia, mas que se tornou mais abrangente, porque permitiu acesso a todo e qualquer participante a partir de casa.