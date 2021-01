Águas do Centro Litoral investe 1,5 milhões em saneamento em Mira

Duas estações elevatórias e cerca de 7,6 km de condutas vão permitir a ligação de novos pontos de entrega do município de Mira ao sistema da Águas do Centro Litoral.

A Águas do Centro Litoral lançou, esta semana, mais um concurso público internacional, desta vez para a execução da empreitada Ligações “alta”/ “baixa” em Mira – Zona Norte, num valor total de 1,5 milhões de euros.

Esta empreitada consiste na construção de duas estações elevatórias [EEM1 (Seixo) e EEM2 (Cabeças Verdes)] e ainda 2.050 metros de emissário gravítico e 5.530 metros de conduta elevatória.

De acordo com a empresa, esta empreitada é mais uma medida que procura contribuir para solucionar o problema de saneamento no concelho, e vem, assim, promover o alargamento do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Centro Litoral de Portugal, servindo a totalidade do Município de Mira, na vertente de águas residuais em “alta”.

O objeto destas obras diz respeito à expansão do sistema de drenagem de águas residuais em Mira Norte, com a ligação a novos pontos de entrega do município de Mira ao Intercetor Sul da AdCL, conciliado com a Águas do Baixo Mondego e Gândara (ABMG), sendo esta empresa responsável pelos investimentos na rede em “baixa”.

Este investimento irá fazer a recolha e transporte dos efluentes produzidos nas freguesias de Carapelhos e Seixo e parte da de Mira, no lugar de Cabeço, abrangendo uma população total no ano horizonte de projeto de 3 mil habitantes. O volume a recolher e transportar será de 432 m3 /dia, em período de tempo seco, e de 864m3/ dia, em período de tempo húmido.

“Recordamos que a AdCL e todas as entidades envolvidas estão a trabalhar e a desenvolver esforços conjuntos no sentido de minimizar eventuais impactos negativos para o ambiente e para as populações, designadamente reduzir ao máximo a descarga de excedentes e controlar as descargas no meio hídrico nos períodos de sobrecarga do sistema”, refere nota da empresa.