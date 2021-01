Autárquicas 2021: Jorge Almeida nega candidatura pelo PSD e diz que é “pura especulação”

O atual presidente da Câmara de Águeda, Jorge Almeida, afirma que as notícias vindas a público que o indicam como candidato do PSD às próximas eleições autárquicas são “ pura especulação”.

O autarca, eleito pelo movimento independente Juntos, reagia assim às últimas informações do semanário aguedense Soberania do Povo, que davam como possibilidade a sua candidatura como cabeça de lista do PSD local às próximas autárquicas.

No entanto, Jorge Almeida admitiu ao JB ter sido contactado por aquele partido para uma possível candidatura “mas nunca disse sim a ninguém”, referiu.

“Fico admirado com essas informações, não passam de especulação”, reitera o atual presidente da Câmara, destacando que “a minha equipa na Câmara está unida e só vejo isso como uma manobra de desestabilização”.

