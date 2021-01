Aveiro entre os seis distritos com aviso laranja devido à chuva

Aveiro faz parte de um conjunto de seis distritos do país que estão este sábado sob aviso laranja devido à previsão de chuva. Outros tantos distritos têm avisos amarelos por causa do vento e da agitação marítima, segundo aponta o Instituto Português do Mar da Atmosfera (IPMA).

A Aveiro junta-se Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Viseu e Porto, com aviso laranja até às 18h devido à previsão de chuva por vezes forte.

Já Bragança, Guarda e Castelo Branco estão sob aviso amarelo até às 21h. por causa do vento forte, que pode soprar entre os 80 e os 100 quilómetros por hora .

Coimbra, Leiria e Lisboa também estão com aviso amarelo, mas devido à agitação marítima, com ondas que podem chegar aos cinco metros.

Perante estas preevisões, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alerta para a possibilidade de ocorrência de cheias em meio urbano, inundação por transbordo de linhas de água em zonas mais vulneráveis, assim como a acumulação de gelo, neve e formação de lençóis de água na estrada.

A ANEPC deixa o aviso também para o risco de queda de ramos ou árvores devido ao vento forte, de afetação de infraestruturas associadas às redes de comunicações e energia, e de possíveis acidentes na orla costeira.