Câmara entrega unidade móvel de saúde à Mealhada e Pampilhosa

A Câmara da Mealhada entregou, esta segunda-feira, uma viatura Unidade Móvel de Saúde (UMS) ao Centro de Saúde da Mealhada e à Unidade de Saúde Familiar Caminhos do Cértoma, na Pampilhosa.

A UMS, cujo funcionamento é elétrico, ficará ao serviço das duas unidades de saúde familiar do concelho, ficando a Câmara da Mealhada responsável pelo pagamento do seguro e imposto de circulação, tal como já acontece com a outra viatura cedida aos serviços de saúde.

Esta Unidade Móvel de Saúde foi adquirida no âmbito do projeto “Região de Coimbra + PROXIMIDADE”, que une a CIM Região de Coimbra, os seus municípios, a ARS Centro e os Agrupamentos de Centros de Saúde. O projeto visa fornecer a todos os municípios da Região de Coimbra uma UMS e foi objeto de uma candidatura aprovada pelo Programa Operacional Regional do Centro 2020, Portugal 2020 e FEDER, com um investimento total de mais de 560 mil euros.

“Acredito que, nesta altura, esta viatura será mais utilizada do que nunca. O apoio às populações é muitíssimo necessário e os profissionais de saúde do nosso concelho têm, assim, melhores condições para irem ao encontro daqueles que, sendo mais frágeis, não podem deslocar-se às unidades de saúde”, referiu Rui Marqueiro, presidente da Câmara da Mealhada.

Segundo Ana Ernesto, coordenadora da Unidade de Saúde Familiar da Mealhada, esta viatura “vem reforçar muito os domicílios médicos, os preventivos e curativos, bem como apoiar as equipas de vacinação nos lares”. “Tínhamos uma necessidade muito grande porque a viatura que temos já é velha e está, muitas vezes, avariada, o que dificultava a nossa ação. Até porque temos duas Unidades de Saúde, a da Mealhada e a da Pampilhosa”, explicou a coordenadora.