Centro de Juventude de Águeda incentiva a desconfinar a mente

O Centro de Juventude de Águeda (CJA) promove, entre 2 e 5 de fevereiro, um ciclo de workshops gratuito e exclusivamente online, que convida a desconfinar a mente. Esta iniciativa, cujas inscrições estão disponíveis, divide-se em dois públicos diferentes, com seis temáticas destinadas a jovens (dos 13 aos 30 anos) e cinco para a população de uma forma global (podendo integrar também os jovens).

Entre os workshops para jovens está “Oficinas das Emoções: Porque o que sentes é importante!” (dia 2, entre as 11h e as 12h), que pretende ensinar a reconhecer a importância dos sentimentos e como expressá-los, bem como “Personaliza-te!” (dia 3, das 10h às 12h), que objetiva o desenvolvimento de competências pessoais, como a comunicação assertiva, negociação, empreendedorismo, criatividade e inovação.

“Oportunidades da Europa” (dia 3, das 14h às 16h) apresentará os tipos de projetos europeus em que os jovens podem participar gratuitamente, enquanto “Erasmus+ e CES, o que é isso?” (dia 4, das 11h às 12h), explica como viajar e conhecer jovens dos vários cantos da Europa e o que significa pertencer ao Corpo Europeu de Solidariedade.

Sabias que existem 11 objetivos para a Juventude que foram definidos por jovens? Dar a conhecê-los e como os atingir é a proposta do CJA para a oficina “Quais são os Objetivos para a Juventude?”, agendada para dia 4, das 15h às 16h.

“Adolescência: A ansiedade em tempos de pandemia” é o tema do último workshop deste ciclo destinado aos jovens, que decorrerá entre as 17h e as 19h do dia 5 de fevereiro e onde serão ensinadas estratégias práticas de controlo da ansiedade, um tema que se reveste de especial importância nos tempos e circunstâncias que todos vivemos.

Workshops para todos

Para o público em geral, o CJA preparou cinco temáticas, entre as quais se contam “Vem descobrir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” (dia 2, das 15h às 16h), em que, para além de apresentar aqueles objetivos, explica como podemos ajudar o planeta a ser mais sustentável.

“Oficina das Emoções: O que dizem as suas emoções” (dia 2, das 17h às 18h) abordará, também para um público mais alargado, a gestão dos sentimentos. Para dia 3, das 16h às 18h, as técnicas do CJA vão explicar os vários tipos de currículos e como é importante escrever uma boa carta de motivação (“CV & Carta de Motivação – Dicas úteis”).

Seguir-se-á, no dia 4, entre as 10h e as 12h, o workshop “Torna-te empreendedor”, que visa apresentar algumas das oportunidades de financiamento que existem e através das quais as pessoas se podem tornar empreendedores.

“Confinamento? É tempo de criar emoções positivas! Dicas para manter a estabilidade emocional em tempos de crise” é o tema do último workshop (dia 4, das 17h às 18h) que, tal como para os jovens, aborda a ansiedade e stress emocionais, apresentando algumas dicas e estratégias para as ultrapassar.

As inscrições para todos estes workshops, de ambos os públicos, estão disponíveis em https://forms.gle/o71s3RDFvtsqsFZT6. Os interessados poderão ainda aceder ao evento criado na página de Facebook do CJA.