Centro Hospitalar do Baixo Vouga vai formar mais 55 médicos

O Centro Hospitalar do Baixo Vouga recebeu, no início do ano, mais 55 novos médicos para formação, sendo que 33 clínicos farão a sua formação geral, enquanto 22 realizarão a sua formação específica.

“A ajuda na formação de médicos – tal como de outros profissionais da área da saúde – é muito importante para o Centro Hospitalar do Baixo Vouga, que, no caso, da medicina tem idoneidade formativa, conferida pela Ordem dos Médicos, nas especialidades de Anestesiologia, Reumatologia, Ortopedia, Cirurgia Geral, Medicina Interna, Pneumologia, Medicina Física e Reabilitação, Patologia Clínica, Pediatria, Medicina do Trabalho, Psiquiatria, Ginecologia/ Obstetrícia e Cardiologia”, refere a instituição em comunicado.

O conselho de adminstração refere que em virtude do agravamento da evolução da pandemia, o habitual programa de receção foi feito em pequenos grupos, a quem foram dadas as boas-vindas pela parte da presidente, Margarida França, do diretor clínico, Frederico Cerveira, e do diretor do internato médico, Nuno Fernandes.