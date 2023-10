Hospital de Aveiro encerra Urgência de Ginecologia/Obstetrícia e Bloco de Partos

O Centro Hospitalar do Baivo Vouga (CHBV) acaba de informar que o Serviço de Urgência de Ginecologia/Obstetrícia e Bloco de Partos estará fechado durante o fim de semana devido à falta de médicos para as escalas de serviço.

Segundo a administração do CHBV, “apesar de todos os esforços encetados para completar as escalas médicas, estão previstos constrangimentos no funcionamento” daqueles serviços, com encerramento entre as 8h30 deste sábado dia 28 e as 8h30 de domingo, dia 29, assim como no período compreendido entre as 8h30 de domingo e as 8h30 de segunda-feira, dia 30 de outubro.

O CHBV alerta, perante esta situação, que “em caso de necessidade, os utentes devem dirigir-se às unidades hospitalares mais próximas” e assegura ter informado atempadamente o CODU/INEM, corporações de bombeiros e hospitais mais próximos.