CM Águeda: Apoio às associações chegou a um milhão de euros em 2020

A Câmara Municipal de Águeda acaba de atribuir mais cerca de 70 mil euros às coletividades de cariz cultural, recreativo e juvenil, no âmbito dos apoios regulares às associações do concelho, em resultado das candidaturas apresentadas.

A formalização dos incentivos foi feita na passada segunda-feira ao longo de todo o dia, de forma programada e individualizada, com os dirigentes associativos.

“Estes apoios dizem respeito às ações que estas associações conseguiram levar a cabo no ano de 2020, apesar das condições adversas por força da Covid-19”, disse Elsa Corga, Vereadora da Cultura da Câmara de Águeda, salientando que “as associações estão a passar por momentos difíceis, pelo que é muito importante que, dentro dos mecanismos que tem ao seu dispor, a autarquia as apoie”.

Recorde-se que a autarquia atribuiu, recentemente, um apoio extraordinário de mais de 157 mil euros às associações desportivas, culturais e sociais do concelho, em resposta às necessidades impostas pela Covid-19, através de um programa de apoio criado para que as coletividades fizessem face a despesas específicas com a aquisição de equipamentos, de instrumentos musicais e para apoio nas despesas fixas.

A este valor acresce os 218.517,04 euros transferidos e relativos aos apoios extraordinários não reembolsáveis para associações culturais e desportivas, no âmbito dos incentivos na sequência da pandemia, perfazendo um total de mais de 375 mil euros de apoios extraordinários concedidos em 2020.

De uma forma global, somando a estes incentivos extraordinários os apoios regulares atribuídos pela autarquia às diferentes instituições do concelho, a Câmara de Águeda totaliza um apoio, em 2020, de cerca de um milhão de euros às instituições concelhias.

Relativamente aos apoios agora formalizados, foram 37 as coletividades de âmbito cultural, recreativo e juvenil que viram apoiadas as atividades que constam das suas candidaturas apresentadas para apoio à execução do plano de atividades previsto para o ano passado. A atribuição destes apoios surge agora, uma vez que os prazos para apresentação de candidaturas foram sendo prolongados devido à conjuntura epidemiológica.