Concurso literário escolar “Ler & Aprender” até 24 de março em Anadia

O Município de Anadia, através da Biblioteca Municipal, está a promover a XII edição do concurso literário “Ler & Aprender”, dirigido aos alunos de todas as instituições de ensino do concelho, tendo como propósito promover hábitos de leitura e incentivar a escrita criativa.

O concurso prevê a criação, individual, de textos inéditos, enfatizando a correção linguística e a expressão literária, nele podendo participar os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico ao Ensino Secundário, incluindo os do Ensino Profissional, do Programa Qualifica e da Universidade Sénior da Curia.

À semelhança de anos anteriores, o concurso mantém o “Conto Gustavo Campar”, em homenagem a este jovem utilizador da Biblioteca Municipal de Anadia e aluno da Escola Básica e Secundária de Anadia, falecido em maio de 2017. As restantes categorias preveem a produção de textos inéditos pertencentes aos géneros narrativo e lírico.

Ainda segundo as normas da edição 2020/2021 de “Ler & Aprender”, os prémios monetários, no valor de cem euros, são atribuídos aos estabelecimentos de ensino e destinam-se à melhoria dos serviços prestados pelas bibliotecas escolares, ou seja, serão investidos na aquisição de fundo documental e de equipamentos diversos. Aos alunos vencedores serão atribuídos certificados de participação e cheques-livro no valor de 25 euros.

A data limite para a entrega dos trabalhos é 24 de março. A divulgação dos vencedores acontecerá no mês de junho e a entrega dos respetivos prémios terá lugar aquando da realização da cerimónia do 13º aniversário da Biblioteca Municipal, no mês de julho, em dia a divulgar oportunamente.