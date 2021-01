Covid-19: Casos ativos diminuem só em Anadia e Vagos e há mais sete mortes

Anadia e Vagos baixam o número de casos ativos desde a passada sexta-feira. Águeda mantém e nos restantes concelhos os números disparam, mantendo a subida registada em todo o território desde o início do ano.

Os números mostram mais sete mortes na Bairrada associadas à doença, desde a passada sexta-feira. Trazemos a atualização dos dados para Cantanhede, o concelho onde a mortalidade associada ao vírus é a maior da região (20 óbitos)

Nas contas do ACeS do Baixo Vouga, na noite desta terça-feira, Águeda mantinha 400 casos ativos (número igual a sexta-feita). Águeda conta com um total de 1825 casos de infeção desde o início da pandemia (mais 70), entretanto recuperaram 1408 (mais 66) e há 17 mortes a lamentar (mais quatro em relação a sexta-feira).

Oliveira do Bairro tem agora 172 casos ativos (mais 27 nos últimos quatro dias). Desde o início da pandemia, o concelho regista 829 casos de infeção (mais 39 desde sexta-feira). Recuperaram da doença 653 pessoas (mais 12). Há quatro mortes a lamentar desde o início da pandemia.

Anadia tem 208 casos ativos (menos 48 em relação a sexta-feira). O concelho regista 1112 casos de infeção desde o início da pandemia (mais 35 desde sexta-feira). Anadia tem 19 mortes a lamentar associadas à Covid-19 (mais uma nos últimos quatro dias). Recuperaram 885 doentes (mais 82).

Em Vagos, o número de casos ativos é de 81 (menos 1 em relação a sexta-feira). Desde o início da pandemia, Vagos conta com 629 casos confirmados. no concelho (mais 19). Recuperaram da doença 543 pessoas (mais 18). Vagos regista agora 5 mortes (mais duas em relação a sexta-feira)

Na Mealhada há 251 casos ativos (mais 59), num concelho que acumula desde o início da pandemia um total de 822 casos de infeção (mais 106). Estão recuperados 562 casos (mais 47) e há 9 mortes a lamentar.

Em Cantanhede, esta terça-feira os números apontavam um acumulado de 1217 casos. Estão ativos 317. Entretanto, já recuperaram da doença 880 pessoas, num concelho onde o total de óbitos desde o início da pandemia chega aos 20.