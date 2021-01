Covid-19: Cruz Vermelha de Águeda inaugura novo posto de testes rápidos

O posto fixo de testes funcionará das 9h às 18h, todas as segundas e quarta-feira, podendo este horário vir a ser alargado consoante as necessidades identificadas.

O novo Posto Fixo da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) para testes à covid-19, será inaugurado dia 1 de fevereiro na delegação de Águeda, e vai permitir aumentar a capacidade instalada com a realização de até 95 testes rápidos antigénio (TRAg) por dia. O posto fixo de testes funcionará das 9h às 18h, todas as segundas e quarta-feira, podendo este horário vir a ser alargado consoante as necessidades identificadas.

O sistema de funcionamento é de walk-through, o trajeto será feito a pé, após confirmação de inscrição no local (check-in) e ser testado. O novo circuito de walk-through localiza-se na Delegação de Águeda da Cruz Vermelha Portuguesa, Av. Calouste Gulbenkian nº24 em Águeda.

Qualquer pessoa poderá fazer a marcação e assim obter um resultado em 15 minutos.

A forma de marcação é através da linha 1415 ou 304 502 525, através do email testescovid19@cruzvermelha.org.pt ou por marcação online em https://cruz-online.criticalplanningsolution.com/#/.