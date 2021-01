Covid-19: Vacina injeta esperança nos idosos da região

O momento histórico, recheado de simbologia e, sobretudo, de esperança que invadiu os lares foi testemunhado pela reportagem do Jornal da Bairrada, na Misericórdia de Sangalhos e na Solsil, no Silveiro.

Em Anadia e Oliveira do Bairro, já começou a vacinação contra a Covid-19 para idosos e colaboradores das Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI). O momento histórico, recheado de simbologia e, sobretudo, de esperança que invadiu os lares foi testemunhado pela reportagem do Jornal da Bairrada, na Misericórdia de Sangalhos e na Solsil, no Silveiro.

Como se de uma operação relâmpago se tratasse, porque a vacina assim o exige, os lares do concelho de Anadia foram os primeiros da região a iniciar o processo de vacinação. De 11 a 15 de janeiro, profissionais e seniores das instituições com Lar/ERPI (Estruturas Residenciais para Idosos) foram chamados à vacinação.

A administração da vacina no concelho de Oliveira do Bairro estava prevista apenas para a última semana de janeiro. Porém, devido a um surto do vírus no Lar da Poutena (Anadia) e de forma a não desperdiçar as vacinas, a Solsil, no concelho vizinho, foi a escolhida, por ter idêntico número de utentes e colaboradores.

O processo de vacinação prossegue na região (esta semana em Águeda e na Mealhada, na próxima semana continua em Oliveira do Bairro), devolvendo às instituições, seus colaboradores e utentes a confiança para o regresso, embora ainda lento, aos dias que norteavam o quotidiano antes desta famigerada pandemia.

Leia a reportagem completa e não perca a entrevista a Silvana Marques, coordenadora da UCC Anadia, na edição de 21 de janeiro do JB