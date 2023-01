Encontrada jovem de 16 anos desaparecida do CAT da Solsil

Cindy e a outra jovem, que desapareceram do Centro de Acolhimento Temporário da Solsil, instituição do Silveiro, no dia 22 de dezembro, foram encontradas na manhã do dia 1 de janeiro.

Segundo informações de um familiar, foram localizadas pelas autoridades policiais na zona de Sangalhos, Anadia. Foram levadas para a Solsil e, de acordo com a mesma fonte, “estão bem”.

Recorde-se que as jovens estavam desaparecidas desde o dia 22. A mãe de Cindy, residente em Segadães, Águeda, afirmou ao JB que Cindy teria fugido “porque na instituição lhe disseram que ela não vinha passar o Natal connosco, com a família”.

