Jovem de 16 anos desaparecida do CAT da Solsil há oito dias

Uma jovem de 16 anos desapareceu, há oito dias, do Centro de Acolhimento Temporário (CAT) da Solsil, no Silveiro, onde se encontra a residir há mais de dois anos.

Segundo apurámos junto da mãe, Maria Violeta, Cindy terá saído da instituição com outra jovem “ainda mais nova”, mas a Solsil “só me comunicou a situação no dia seguinte [dia 23 de dezembro]”.

A mãe, residente em Segadães, Águeda, acredita que Cindy terá fugido “porque na instituição lhe disseram que não a deixavam vir passar o Natal connosco, com a família”. Desde que desapareceu, a mãe não teve mais informações, nem da Solsil, nem da GNR, onde terá sido apresentada queixa pela instituição do concelho de Oliveira do Bairro.

Cindy estuda numa escola profissional de cabeleireiro, em Coimbra e, de acordo com a progenitora, “nunca tinha tentado fugir da Solsil”, ao contrário da outra jovem que, diz, “já esteve e fugiu de várias instituições”.

O desaparecimento de Cindy está a ser partilhado nas redes sociais, e a mãe já foi contactada por várias pessoas dizendo que a jovem foi vista em Aveiro. No entanto, nenhuma informação foi até ao momento confirmada: “já estive em Aveiro, junto à estação, para ver se a via, e essa informação, de que ela foi vista no Fórum e noutros locais em Aveiro, também foi transmitida à GNR, mas até ao momento, ninguém me disse nada.”

Maria Violeta avançou ainda ao JB que a jovem terá fugido do CAT da Solsil sem levar nada com ela, “nem roupa nem sequer o telemóvel”.

O Jornal da Bairrada tentou obter esclarecimentos por parte da direção da Solsil, porém ao que sabemos, o presidente está ausente do país e, apesar dos esforços junto de outros responsáveis da instituição, não conseguimos obter mais informações sobre o assunto.

De acordo com informação disponibilizada no site da instituição, o Centro de Acolhimento Temporário (CAT) da Solsil (Silveiro, Oliveira do Bairro) destina-se a jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos de idade, de ambos os sexos, “em situação de risco ou perigo”. Tem capacidade para acolher 20 jovens “estando as vagas, neste momento, preenchidas”.