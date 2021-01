Criança atropelada por automóvel em Bustos

A criança, com ferimentos ligeiros, queixou-se de dores ao nível da cervical, acabando por ser transportada para o Hospital de Aveiro.

Oliveira do Bairro

FOTO DE ARQUIVO

Um menino de 10 foi atropelado, esta tarde, por um veículo ligeiro, na Rua dos Emigrantes, Barreira, Bustos, soube o JB junto de fonte ligada aos Bombeiros de Oliveira do Bairro

A criança, com ferimentos ligeiros, queixou-se de dores ao nível da cervical, acabando por ser transportada pelos bombeiros oliveirenses para o Hospital de Aveiro.

Não se conhecem as razões que estiveram na origem do incidente, que teve alerta para os socorrista às 15h06 desta quarta-feira.

Estiveram no local dois operacionais daquela corporação, apoiados por uma ambulância.

A GNR de Bustos também esteve no local para averiguar as causas do acidente.