Estacionamento de Vale de Castanheiros, no Luso, orçado em cerca de 400 mil euros

A empreitada deverá ficar concluída antes do verão. Considerada pela autarquia mealhadense “uma obra necessária”, destaca-se o facto do parque disponibilizar 60 lugares de estacionamento.

A obra de reabilitação do Parque de Estacionamento de Vale de Castanheiros, à entrada do Luso, já começou e deverá estar concluída em 180 dias, um investimento que ultrapassa os 396 mil euros.

Parque com 60 lugares de estacionamento

A obra foi consignada no passado dia 18 de janeiro e, no local, o empreiteiro já arrancou com os trabalhos. O parque irá ter 60 lugares de estacionamento para veículos ligeiros, sendo três deles para pessoas com mobilidade condicionada, e oito lugares de estacionamento para autocarros.

Incluída na requalificação está também a construção de instalações sanitárias, assim como o arranjo paisagístico e a salvaguarda da zona de canal que circunda a área de intervenção. A empreitada irá abranger também a Rua Dr. António Granjo, dando continuidade ao passeio existente em lajeado de granito e à baia de estacionamento no mesmo material.

Segundo a autarquia, “esta intervenção procura acrescentar comodidade no usufruto diário dos habitantes, nomeadamente nos que recorrem à extensão de saúde situada junto a este parque, mas também de visitantes, estando salvaguardado o estacionamento de pesados para passageiros que, especialmente nas épocas de primavera e verão, circulam pela vila termal e pela Mata do Bussaco”.

“É uma obra necessária que esperamos ter concluída ainda este verão e que sabemos ser de grande importância para moradores, comerciantes e visitantes. O Luso, enquanto importante e bonita vila termal que é e estando no sopé da Serra do Bussaco, é muito procurado por famílias e por excursionistas, enquanto local de lazer, pelo que este parque de estacionamento, que não é assim tão distante do centro e até convida a um passeio pelas ruas da vila, vem complementar a oferta já existente”, sublinha Rui Marqueiro, presidente da Câmara Municipal da Mealhada.