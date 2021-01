Estão abertas as inscrições para o OuTonalidades 2021

As inscrições são abertas a projetos musicais, de todos os géneros, que pretendam integrar a Bolsa de Grupos do OuTonalidades 2021.

As inscrições de grupos para a 25ª edição do OuTonalidades já abriram e decorrem até ao dia 31 de janeiro. Em tempo de resistência cultural, o circuito português de música ao vivo, impulsionado pela d’Orfeu AC, de Águeda, continua ativo e a gerar oportunidades. Os grupos interessados podem inscrever-se através do site oficial, em dorfeu.pt/outonalidades.

As inscrições são abertas a projetos musicais, de todos os géneros, que pretendam integrar a Bolsa de Grupos do OuTonalidades 2021. Num esforço de adaptação às novas circunstâncias, há novos escalões de cachet e a novidade da taxa de inscrição variável.

Após a inscrição online dos grupos, irá decorrer a fase de pré-seleção, da qual resultará a Bolsa de Grupos desta edição. A par da circulação nacional, o circuito continuará a trabalhar nas oportunidades de promoção internacional dos grupos portugueses.

A atual 24ª edição, apesar da pandemia, logrou concretizar-se (perto de trinta concertos) e continua a percorrer o país até 21 março 2021. O calendário dos próximos concertos pode ser consultado no site oficial, em dorfeu.pt/outonalidades.