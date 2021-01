Iniciada remoção de amianto na Escola Secundária

O Município de Oliveira do Bairro iniciou na segunda-feira, dia 11, os trabalhos de remoção das coberturas em fibrocimento dos edifícios da Escola Secundária de Oliveira do Bairro (ESOB).

A intervenção, que representa um investimento superior a 77 mil euros, começou pelos edifícios dos balneários e oficinas, avançando para o edifício principal na próxima pausa letiva, entre 28 de janeiro e 2 de fevereiro.

Em substituição da cobertura em fibrocimento – composto que contém fibra de amianto, material que foi incluído pela Organização Mundial da Saúde no grupo principal de substâncias cancerígenas – serão colocadas placas metálicas em painel sandwich.

Duarte Novo, presidente da Câmara, refere que esta intervenção é “muito importante para eliminarmos o amianto da escola e assim erradicarmos um material nocivo, que pode colocar em causa a saúde e segurança das nossas crianças e de todo o pessoal docente e não docente”.

O autarca referiu ainda que a ESOB é “a única do concelho que ainda tem material com amianto nas suas estruturas físicas”. “Com esta empreitada, vamos conseguir eliminar o amianto das nossas escolas”, concluiu Duarte Novo.

Esta intervenção surge na sequência de uma candidatura do Município de Oliveira do Bairro a um Aviso-Concurso do Programa Operacional da Região Centro, de apoio à remoção de amianto nos edifícios escolares, após a celebração de um Acordo de Colaboração com o Ministério da Educação.

Com esta candidatura, o Município conseguiu uma comparticipação de 100% da despesa elegível da empreitada.