Mealhada volta a ser “Município Amigo do Desporto”

O prémio procura reconhecer, distinguir, promover e premiar as boas práticas ao nível da gestão do desporto nos municípios portugueses.

A Mealhada foi distinguida, pelo quarto ano consecutivo, como “Município Amigo do Desporto”, um galardão atribuído, no passado dia 30, na Figueira da Foz, pela plataforma Cidade Social, entidade que conferiu também à Mealhada a distinção de “Recomendada“ no concurso de Intervenção Covid-19 no Desporto e na Atividade Física, em resultado das boas práticas adotadas pela autarquia ao longo do ano.

“É uma satisfação receber ininterruptamente, desde 2017, esta distinção. O Município da Mealhada tem, de facto, boas infraestruturas desportivas em diversas freguesias, desde pavilhões, a piscinas, ou o centro de estágios, ao serviço da população. Além disto, destaca-se também pelas atividades que vai abraçando, algumas de âmbito nacional, que, além da vertente desportiva, têm implicações positivas na nossa economia”, sublinha Rui Marqueiro, presidente da Câmara Municipal da Mealhada.

Atribuído pela plataforma Cidade Social e avalizado pela Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, o prémio procura reconhecer, distinguir, promover e premiar as boas práticas ao nível da gestão do desporto nos municípios portugueses, no âmbito da promoção do desenvolvimento desportivo nos seus territórios.

Para atribuição do título “Município Amigo do Desporto” são tidas em conta dez áreas de análise: organização desportiva, instalações, eventos, programas, estratégias de sustentabilidade ecológica, desporto solidário, parcerias, realidade desportiva, legislação, marketing e inovação. Incide ainda sobre diferentes aspetos de gestão do desporto, como o modelo de gestão implementado e os seus resultados, o desenvolvimento de uma atitude sustentável através do desporto, a abordagem solidária e inclusiva através do desporto, a excelência e abrangência dos modelos de intervenção.

Já em relação à distinção “Recomendada”, atribuída no âmbito da Covid-19, a Mealhada foi premiada por causa de iniciativas como “Mealhada em Movimento em Casa”, uma programação do município que disponibilizou conteúdos online destinados a toda a população, incentivando a prática de exercício físico durante o confinamento.

A Cidade Social, organização que atribuiu os referidos prémios, pretende que o reconhecimento seja feito em relação à intervenção que os municípios têm ao nível do desenvolvimento desportivo em geral e, em particular, na gestão de instalações desportivas artificiais e naturais, na gestão de eventos desportivos e na gestão de programas desportivos.

O objetivo é reunir uma rede de cidades nas quais a Associação Portuguesa de Gestão do Desporto (APOGESD) se propõe a monitorizar, reconhecer e divulgar as boas práticas de intervenção, no âmbito municipal, do desenvolvimento desportivo português.