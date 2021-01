Misericórdia é creche de acolhimento para filhos de trabalhadores essenciais

FOTO DE ARQUIVO

A Santa Casa da Misericórdia da Mealhada pôs ao serviço da comunidade a sua creche (Casa da Criança), em articulação com a Segurança Social (SS), para responder aos trabalhadores dos setores essenciais, que têm de manter a sua atividade profissional de forma presencial.

A Creche da SCMM já se encontra divulgada através da página eletrónica do ISS, I.P. (em http://www.seg-social.pt/apoio-social-a-populacao), sendo que o contacto dos pais trabalhadores essências é efetuado diretamente com a instituição, não passando pelo Centro Distrital da SS. Apenas poderão aceder à creche, as crianças sob a responsabilidade dos trabalhadores em causa.

Segundo Bruno Peres, diretor-geral da SCMM, “disponibilizar aos trabalhadores essenciais uma resposta que lhes permita continuar a trabalhar e a cuidar de quem precisa é a nossa obrigação, até porque melhor do que ninguém sabemos o que é ter de assegurar, no terreno, trabalho essencial e cuidados àqueles que deles necessitam”.

“As pessoas querem trabalhar e ajudar no combate à pandemia, mas, para o fazerem, precisam de ter os cuidados com os seus filhos salvaguardados e nós estamos cá para ajudar em tudo o que pudermos. Não fazemos mais do que a nossa obrigação, enquanto instituição que tem no cuidar do outro a razão de ser da sua atividade”, frisa o responsável.