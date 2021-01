Município mantém programas de apoio social em tempo de confinamento

Câmara de Oliveira do Bairro entrega bens de primeira necessidade ao domicílio, apoio psicológico, medicamentos gratuitos e vales de compras no comércio local.

O Município de Oliveira do Bairro mantém vários programas de apoio à população mais carenciada do Concelho, no contexto da pandemia da Covid-19, com entrega de bens de primeira necessidade ao domicílio, apoio psicológico, medicamentos gratuitos e vales de compras no comércio local.

O programa de apoio na recolha e entrega de compras, bens essenciais e medicamentos de primeira necessidade, continua em vigor no Concelho de Oliveira do Bairro, com o objetivo de combater as consequências que o isolamento está a ter em determinados grupos de risco da população, em consequência da pandemia da Covid-19.

O programa, que teve o seu início em março de 2020, é destinado a maiores de 65 anos, doentes crónicos, portadores de deficiência, famílias monoparentais e pessoas que se encontrem em situação de isolamento ou quarentena. Para qualquer um destes casos, o apoio só se aplica se os beneficiários não tiverem suporte familiar e social.

O serviço está em funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, e pode ser solicitado através do nr.º de telefone 234 732 131. Os funcionários do município que prestam este serviço estão devidamente identificados e credenciados, aquando do contacto para levantar a lista de bens e medicamentos necessários, assim como o respetivo valor para o seu pagamento, e posterior entrega.

Igualmente para combater os efeitos do confinamento, o Município mantém em funcionamento a Linha de Apoio Psicológico para toda a população do concelho, abrangendo crianças, adolescentes e adultos. O serviço está disponível de segunda a sexta-feira, entre as 9h e as 16h, e está acessível através do 234 732 187.

Ainda na área da saúde, a autarquia de Oliveira do Bairro mantém a aposta no Programa Emergência abem: COVID-19, que permite a pessoas carenciadas do concelho terem acesso, de forma 100% gratuita, a medicamentos sujeitos a receita médica e comparticipados pelo SNS – Sistema Nacional de Saúde, em farmácias aderentes.

São beneficiários deste programa pessoas carenciadas, abrangendo também os casos de inesperada carência económica decorrentes de situações de desemprego ou de confronto com doença incapacitante, entre outros casos a analisar.

Os interessados devem preencher o requerimento disponibilizado no site da autarquia e enviar, com toda a documentação necessária, para o email cartaoabem@cm-olb.pt ou, nessa impossibilidade, entregar diretamente no Balcão de Atendimento Integrado da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, mediante marcação prévia pelo número 234 732 115.

Em vigor continua ainda o programa de apoio social para famílias carenciadas, que oferece vales (Vales-Família) para a aquisição de bens de primeira necessidade (alimentação, vestuário, calçado, higiene pessoal e da casa, material escolar, gás, aquisição e reparação de eletrodomésticos ou produtos de ótica), no comércio local do concelho.

Para além de uma importante ajuda às famílias que tiveram uma redução significativa dos seus rendimentos, causada pelos efeitos da pandemia, este programa é também um apoio e importante estímulo ao comércio e economia local.

As famílias candidatam-se a este apoio municipal, através de requerimento disponibilizado no site do município.